담양군, 전남 4-H육성 평가 대상 수상

[담양=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 담양군(군수 최형식)은 최근 전남도4-H본부가 주관한 ‘전남도 4-H 육성사업 종합평가’에서 우수기관 부문 대상과 청년4-H회원 부문 우수상을 수상했다고 4일 밝혔다.

군은 농촌 공동체를 지키고 지역을 선도하는 청년4-H회의 전문기술력 향상을 위해 역량개발 교육, 과제활동, 지역 농업 활성화 등 다양한 지원사업과 프로그램을 운영, 군 4-H회 육성과 농업 발전에 이바지한 공로를 인정받아 우수기관 부문 대상을 수상했다.

청년4-H회원 부문에서 우수상을 수상한 박기범 4-H연합회 회장은 봉산면 와우리에서 담양의 죽향 딸기를 재배하는 청년농업인으로 4-H회와 지역농업 발전에 노력한 점이 높이 평가됐다.

이철규 농업기술센터 소장은 “그동안 선도적으로 청년농업인을 육성하고 역량강화를 위한 노력을 인정받아 기쁘다”며 “앞으로도 지역사회와 상생하는 4-H 육성에 노력하겠다”고 말했다.

