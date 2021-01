이상규 경기소방본부장 "코로나 방역·조직쇄신 총력"

[아시아경제 이영규 기자] 이상규 경기도소방재난본부장이 4일 영상회의를 통해 코로나19 방역 총력 대응과 조직의 과제와 약점을 찾아 해결하고 보완하는 조직쇄신을 당부했다.

이 본부장은 이날 수원 권선구 본부 청사 영상회의실에서 본부 과장과 주무팀장, 관할 소방서장 등이 참석한 가운데 소방관서장 영상회의를 개최하고 이 같이 강조했다.

이 본부장은 먼저 "코로나19 확산 방지를 위해 개인 방역수칙을 철저히 준수해 달라"며 "국민이 겪고 있는 어려움에 공감하며 역량을 모아 총력 대응하자"고 주문했다.

이어 "타성에 젖어 놓치고 있는 부분이 없는지 살펴보고 재난대응 훈련과 현장행정을 강화해 재난사고 대응력을 보강해야 한다"며 "도민과 국민의 큰 신뢰와 사랑에 보답하기 위해 전문성과 실력을 갖춰 일선이 공감하는 시책을 추진해 나가자"고 강조했다.

경기소방본부는 이날 회의 시작에 앞서 지난해 12월31일 화재 진화작업 도중 사망한 양평군 의용소방대원을 추모하는 묵념의 시간을 가졌다.

