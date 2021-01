<선임>

◆부문대표

▶IB부문 부사장 이창근

◆본부장

▶IT본부 상무 전상원

<신규선임>

◆센터장

▶채권금융센터 상무 신용도 ▶금융솔루션센터 상무보 윤신영 ▶고객만족센터 차장 유선희

◆실장

▶IB기획실 상무 이경수

◆팀장

▶정보시스템팀 이사 김용근 ▶Biz솔루션팀 이사 홍연경 ▶PI2팀 이사 김성욱 ▶종합투자4팀 이사 한승엽 ▶대체투자분석팀 연구위원 라진성 ▶부동산 PF팀 부장 강정호

<승진>

◆부장

▶리스크심사팀 황영수 ▶리스크심사팀 이승섭 ▶준법감시팀 김현숙 ▶개발금융1팀 정주하 ▶개발금융2팀 박상재 ▶종합투자2팀 최승환

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr