[신년사]임영진 신한카드 사장 "라이프·파이낸스 플랫폼' 기업으로 도약하자"

2021년 전략방향 딥 택트(DEEP-tact)

디지털·이코노믹·익스텐디드·퍼스널라이즈드 컨텍트 등 4대 아젠다 설정

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 신한카드의 미래상인 데이터에 기반한 새로운 사업을 통해 고객에게 최적의 상품과 서비스를 제공하는 '라이프&파이낸스 플랫폼' 기업으로 진화해 나가기 위해 2021년 전략방향을 '딥 택트(DEEP-tact)'로 설정했다고 4일 밝혔다.

임영진 신한카드 사장은 신년사를 통해 "지난 4년간의 '딥(DEEP) 전략' 성과를 바탕으로 뉴노멀 시대에 맞는 차별화된 고객 경험을 확산시켜 나가야 한다"며 이를 달성하기 위해 '디지털·이코노믹·익스텐디드·퍼스널라이즈드 컨택트 등의 4대 아젠다를 제시했다.

첫번째 아젠다로 디지털 컨택트를 설정, 신한페이판을 고객의 손 안에서 모든 금융과 라이프 서비스를 제공하는 국내 대표 생활·금융 플랫폼으로 육성하고, 카드·금융·신사업 등 전 사업의 밸류 체인에 있어서도 디지털화를 가속화한다는 전략이다.

두 번째 아젠다는 이코노믹 컨택트로, 고객에게 적합한 대출 중개·오토 금융 플랫폼과 개인사업자 금융플랫폼(BFM) 등의 사업모델과 함께 시대가 요구하는 환경·사회·지배구조(ESG) 활동을 폭넓게 추진, 상생의 선순환을 만들어 나간다는 방침이다.

세 번째 아젠다는 익스텐디드 컨택트다. 이종 플레이어들과의 협력을 통해 차별화된 경험을 창출하고, 데이터 기반의 새로운 사업을 확대함과 동시에 해외에서도 사업 고도화와 신규 투자를 병행, 진정한 멀티 파이낸스의 모습을 완성해 나간다는 계획이다.

마지막 아젠다는 퍼스널라이즈드 컨택트로, 디지털로 구현하는 초개인화 상품·서비스를 통해 더 많은 고객에게 최적의 혜택을 제공하고, 아울러 상품 완전판매·금융 사기예방·정보보호 등 소비자보호 역량도 제고해 나간다는 계획이다.

임영진 신한카드 사장은 "'생각은 깊게, 행동은 담대하게'라는 '심사고거'의 의미처럼 새로운 환경과 고객을 이해하는 깊은 전략을 바탕으로 카드·할부금융 사업 등 본원적 경쟁력 강화와 더불어 빅데이터·디지털 경쟁자들에 앞서는 확실한 실행력을 보여줘야 한다"며 "2021년을 더 큰 미래상을 이루어나갈 원년으로 삼아 카드를 넘어 진정한 '라이프&파이낸스 플랫폼' 기업으로 새롭게 변화해 나가자"고 말했다.

