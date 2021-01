애경산업, 위생제품 한 데 모은 '랩신 위생세트' 출시

[아시아경제 조유진 기자] 생활뷰티기업 애경산업 애경산업 018250 | 코스피 증권정보 현재가 24,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,050 2021.01.04 07:56 장시작전(20분지연) 관련기사 "12시간 지속" 에이지 투웨니스 메이크업 픽서 출시애경산업, 동남아 최대 플랫폼 쇼피와 MOU애경산업, 굿디자인 어워드 수상 close 은 위생 제품 소비 트렌드에 발맞춰 세정·항균제품 및 위생제품을 한 데 모은 ‘랩신 위생세트’를 4일 선보였다.

랩신 위생세트는 손소독제, 손세정제 등이 포함된 기본적인 손 위생 관리 제품들과 비말차단용 마스크(KF-AD) 등을 포함한 2만원대의 가격 부담 없는 실속형 세트부터 황사방역마스크(KF94) 제품을 포함한 풍부한 제품 구성의 4만원대 고급형 세트까지 다양한 가격대로 출시됐다.

애경산업 관계자는 “작년 추석에 이어 올해 설에도 소중한 분들의 위생과 건강을 기원하는 선물이 인기를 끌 것으로 예상한다”며 “랩신 위생 선물세트는 신종 코로나 바이러스감염증(코로나19) 시대에 적합한 선물세트로 사전예약을 통해 할인점, 농협 등에서 미리 만나볼 수 있다”고 말했다.

랩신 위생 선물세트는 △휴대가 간편해 어디서든 사용할 수 있는 ‘랩신 V3 손소독티슈’ △올바른 손 씻기 습관을 길러주는 ‘랩신 V3 컬러체인징 포밍 핸드워시’ △온 가족이 함께 사용할 수 있는 ‘랩신 V3 토탈 포밍 핸드워시’ △곡물발효 에탄올을 주성분으로 유해세균을 제거해 손 및 피부를 살균 소독해 주는 ‘랩신 V3 새니타이저 겔’ △호흡기 보호에 도움을 주는 ‘이지숨 데일리 미세먼지 황사방역마스크(KF94)’ △3중 구조의 MB필터를 적용해 비말차단을 도와 주는 ‘스카이케어 비말차단 데일리마스크(KF-AD)’ 등으로 구성됐다.

랩신 위생세트 고급형 2호는 위생 제품을 고루 갖춘 위생 선물세트로 부모님이나 가족의 건강을 기원하는 의미를 담아 선물하기 적합하며, 새니타이저 겔, 핸드워시 2종, 손소독티슈 그리고 황사방역마스크(KF94)로 구성됐다.

랩신 KF-AD 위생 실속세트와 랩신 위생세트 실속형 2호는 2만원대의 합리적인 가격으로 가까운 지인이나 친구, 직장 동료에게 부담없이 마음을 전달할 수 있다. KF-AD 위생 실속세트는 핸드워시 2종, 새니타이저 겔, 손소독티슈, 비말차단용 마스크(KF-AD)로 구성됐으며, 실속형 2호는 핸드워시 2종, 새니타이저 겔, 일회용 마스크로 구성됐다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr