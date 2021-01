김영록 전남지사, 새해 첫 일정 저소득층 방문 ‘희망 전달’

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사가 새해 첫 일정으로 저소득층을 방문, 희망을 전달하는 시간을 가졌다.

김 지사는 3일 새해 첫 행보로 영암 삼호읍의 저소득층 위탁가정을 찾아 “도내 모든 아이들이 가난 때문에 꿈을 잃지 않도록 최선을 다해 지원하겠다”고 밝혔다.

이날 방문한 곳은 할머니 혼자 2명의 아동을 돌보고 있는 가정으로 두 아동 중 한 명이 중증장애를 앓고 있어 어려움을 겪고 있다.

김 지사는 아이들이 희망을 갖고 살아가 미래 전남의 인재로 성장할 수 있도록 격려하기 위해 나선 것으로 알려졌따.

김 지사는 아동의 장래희망과 할머니의 애로사항 등도 청취했다.

고등학교 2학년인 윤모군은 “용기를 잃지 않고 묵묵히 꿈을 위해 노력하겠다”며 “대학진학 후 취업을 해서 할머니와 장애가 있는 동생을 잘 보살피고 어려운 사람들에게도 도움이 되는 삶을 살도록 하겠다”고 말했다.

김 지사는 “아이들이야말로 우리 전남의 재산이자 지역을 이끌어갈 원동력이다”며 “꼭 1등이 아니더라도 하고 싶은 일을 찾아 최선을 다하며 즐겁게 사는 것이 성공이다”고 격려했다.

특히 “어렵게 생활하는 가정을 위해 촘촘한 지원을 아끼지 않을 것이다”며 “도내 모든 아이들이 가난을 이유로 꿈을 잃지 않도록 적극 나서겠다”고 밝혔다.

현재 전남도내 조부모나 친인척, 일반가정에 위탁돼 양육중인 아동은 962명이다.

도는 이들을 위해 매월 아동양육지원비 20만 원을 비롯해 세대위로금 2만 원, 명절제수비 10만 원, 대학입학준비금 150만 원 등을 지원하고 있으며, 상해보험도 가입해 주고 있다.

