中 연구진 "거의 모든 종류 마스크서 미세 플라스틱 떨어져나와…부작용 불확실, 착용해야"

N95 마스크 제외한 모든 종류의 마스크 대기오염물질 보다 더 많이 미세플라스틱 섬유 조각 있어

"코로나19 예방 효과가 훨씬 커 착용해야"

[아시아경제 나한아 기자] 마스크 착용 시 미세 플라스틱 조각이 떨어져 나와 호흡을 통해 흡입 될 수 있지만, 그럼에도 불구하고 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 예방을 위해서는 마스크를 착용해야 한다고 중국과학원수생생물연구소가 전했다.

3일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국과학원수생생물연구소는 지난달 30일 환경 분야 학술지 '위험물질 저널'을 통해 이런 연구 결과를 발표했다.

중국과학원수생생물연구소는 N95 마스크부터 패션 마스크까지 다양한 종류의 마스크를 대상으로 한 달에 걸친 실험을 진행한 결과, 호흡 시 거의 모든 종류의 마스크로부터 미세 플라스틱 섬유 조각이 떨어져나오는 사실을 확인했다.

재사용 마스크에서 더 많은 섬유 조각이 떨어져나왔으며, 마스크에 알코올이 묻을 경우 가장 손상이 심한 것으로 나타났다.

또 N95 마스크를 제외한 모든 종류의 마스크는 대기오염물질의 양보다 더 많은 미세플라스틱 섬유 조각을 만들어냈다.

플라스틱은 분해가 더디기 때문에 일단 폐에 들어가면 축적된다. 인체 면역체계가 이 외부물질(플라스틱)을 공격하게 되면 암과 같은 질병으로 이어지는 장기 염증을 유발할 수 있는 것으로 나타났다고 SCMP는 전했다.

그러나 중국 연구진은 이렇게 떨어져나온 섬유 조각의 정확한 부작용이 불확실하다며 마스크 착용에 따른 코로나19 예방 효과가 훨씬 큰 만큼 마스크를 계속 착용해야 한다고 강조했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr