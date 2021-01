국민의힘 "文대통령, 동부구치소 직접 현장 점검하고 사과해야"

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 3일 서울동부구치소 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염과 관련해 "인권변호사 출신인 문재인 대통령이 오늘이라도 직접 현장을 점검하고 국민께 사과하는 성의가 아쉽다"고 비판했다.

배준영 국민의힘 대변인은 이날 논평에서 문 대통령이 변호사 시절 쓴 칼럼을 언급하며 “종합하면 이번 동부구치소 코로나19 사태는 취약한 지위에 있는 국민에 대한 직무유기이며 해당 공무원들은 지금까지의 그리고 앞으로의 상황에 대해 민형사상의 법적 책임을 져야 한다는 뜻”이라며 이같이 말했다.

배 대변인은 “동부구치소는 단일시설 확진자 958명. 5차 전수조사 결과가 나오면 누적 확진자가 1000명 안팎으로 늘어날 수도 있다”며 “법무부는 골든 타임을 허비하고 부실한 대책만 내놓는다. 감염자 발생 뒤에도 마스크를 제공 않다가 뒤늦게 주당 3장의 마스크를 지급하겠단다. 이 대책까지 한 달이 넘게 걸렸다”고 지적했다.

배 대변인은 “어제야 현장을 찾은 국무총리는 나흘 만에 또 사과하며 초동대처 실패를 인정했고 동행한 추미애 법무부 장관은 SNS에 떠밀린 사과글을 올렸다”며 “어찌 보면 격리가 완벽한 동부구치소가 검역 또한 완벽한 곳이어야 하는데 거꾸로 됐다. 처참한 격리의 역설을 경험하는 동부구치소는 7백 년 전보다 못한 검역시스템이다. 이러니 ‘살려 주세요’라는 말이 안 나오는 것이 이상할 것”이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr