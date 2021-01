경기도 공연장·사회복지관 재난사고 '우려' 여전…17곳서 254건 '적발'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 내 공연장과 사회 복지관 등 다중이용시설이 겨울철 재난사고에 여전히 노출돼 있는 것으로 드러났다.

경기도 안전특별점검단은 겨울철 재난사고 예방을 위해 지난해 11월24일부터 12월18일까지 도내 다중이용 공연장 8곳과 사회복지관 9곳에 대해 민관합동안전점검을 실시한 결과 시정요구 61건, 현지시정 5건, 개선권고 188건 등 총 254건을 적발했다고 3일 밝혔다.

도내 대부분의 공연장은 무대 상부 그리드(조명기구 등을 매달기 위해 천장 밑에 설치하는 시설)와 객석 상부 조명부분이 지붕층 대형 트러스(철골구조)에 고정되는 구조로, 용접 및 볼트접합 등 고정상태에 대한 주기적인 확인과 정밀점검시 구조안전성 검토가 필요한 것으로 확인됐다.

무대 작업자 추락사고 예방을 위해 무대상부 그리드와 객석상부 발판의 변형 훼손상태, 갤러리(작업자 통로)의 난간 높이(120cm이상), 난간살(10cm이내) 개선도 필요한 것으로 나타났다.

사회복지관 9곳은 모두 시설물안전법상 재난이 발생할 위험이 높거나 재난을 예방하기 위해 계속적으로 관리할 필요가 있다고 인정돼 매년 2회 정기점검을 실시하는 등 안전관리를 지속적으로 추진하기로 했다.

점검단은 이번 점검결과에 따른 시정조치가 이뤄지도록 지속적으로 관리하고, 유사사고 예방을 위해 31개 시군에 사례를 전파할 예정이다.

도 관계자는 "동절기 뿐만 아니라, 해빙기, 우기, 태풍 등 재난 취약 시기별로 다중이용건축물의 현장중심 안점점검을 실시해 도민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

