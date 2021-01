[아시아경제 박종일 기자]오승록 노원구청장은 지난달 30일 오전 11시 구청장실에서 보담컴퍼니 따뜻한 겨울나기 후원물품 전달식에 참석했다.

보담컴퍼니는 노원구 취약계층 주민들을 위해 써달라며 여성 이너웨어 1100개(금 702만원 상당)를 기부했다.

전달식은 오승록 구청장과 오경철 보담컴퍼니 대표, 노원구 소상공회 이사 유병조 등이 참석한 가운데 후원물품 전달식, 기념촬영 순으로 진행됐다.

기부된 물품은 지역내 취약계층 주민들에게 배부할 예정이다.

오승록 노원구청장은 “추운 겨울 정성으로 준비한 물품들이 어려운 이웃들에게 큰 도움이 될 것 같다”며 감사함을 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr