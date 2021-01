로마서 새 떼죽음 … 원인은 '새해맞이 불꽃놀이' 때문으로 추정

[아시아경제 나한아 기자] 이탈리아 로마의 한 길거리에 수백 마리의 새 사체가 길바닥에서 발견됐다.

AP통신에 따르면 지난 1일 (현지 시각) 로마 도심 기차역 인근에서 찌르레기 새 사체가 수십 마리가 바닥에 흩어져있었다.

떼죽음의 원인은 아직 정확하게 밝혀지진 않았지만, 국제 동물보호단체(OIPA)는 '새해맞이 불꽃놀이'에 따른 것으로 추정하고 있다.

OIPA 대변인은 새 둥지 인근에서 폭죽과 불꽃이 터지면서 소음으로 인해 새들의 '대학살(Massacre)'이 벌어졌다고 지적했다.

이어 "새들이 겁에 질리는 바람에 죽게 될 가능성이 있다. 한꺼번에 날아올랐다가 서로 부딪히거나 유리창이나 전깃줄에 충돌할 수 있다"라면서 "새들이 심장마비로 죽기도 한다는 점도 잊어선 안 된다"라고 강조했다.

앞서 OIPA 이탈리아 지부는 동물에 위협이 된다는 이유로 개인 용도로 불꽃놀이 판매를 금지해달라고 요청해왔다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr