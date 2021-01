새해 첫날 서울 코로나 신규환자 251명…사망자 4명 추가

[아시아경제 조유진 기자] 새해 첫날인 1일 서울 발생 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자 수가 251명이었다고 중앙방역대책본부가 2일 밝혔다. 이는 이는 지난달 14일과 같은 수치로 최근 19일 가운데 공동 최소치다.

이에 따라 지난달 15일부터 31일까지 진행된 서울 하루 확진자 300명 초과 행진은 17일만에 끝났다.

그러나 하루 200명 초과 발생은 지난달 2일부터 연속 31일간, 100명 초과 발생은 11월 18일부터 연속 45일간 각각 유지되고 있다.

서울의 코로나19 사망자는 1일 하루 동안 4명이 추가로 파악돼 누계 186명을 기록했다. 사망자들의 사망 날짜 등 상세한 정보는 즉각 알려지지 않았다.

1일 서울 신규 확진자 중 해외 유입 5명을 제외하고 246명이 지역 발생, 즉 국내 감염이었다.

이 중 임시선별검사소에서 38명이 확진됐다. 서울에서 임시선별검사소가 가동을 시작한 지난달 14일부터 이달 1일까지 19일간 익명검사 37만896건을 통해 누적 1050명이 확진 판정을 받았다.

2일 0시 기준 서울의 확진자 누계는 1만9천614명이다. 격리 중인 환자는 8천576명, 격리에서 해제된 사람은 1만852명이다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr