원희룡 "전직 대통령 사면 논의, 국정운영 전환점 돼야

[아시아경제 이지은 기자] 야권 대선후보인 원희룡 제주지사가 전직 대통령들에 대한 사면 논의가 일고 있는 것에 대해 환영의 뜻을 밝히며 "국정운영의 전환점이 돼야 한다"고 목소리를 높였다.

원 지사는 2일 페이스북을 통해 "이 논의가 국정운영의 전환점이 되어야 한다"며 이같이 밝혔다.

그는 "이낙연 더불어민주당 대표의 사면 건의는 분열을 조장하는 국정운영에서 벗어나 새해부터는 통합에 힘을 싣겠다는 뜻으로 받아들인다"며 "코로나19와 싸움이 올해의 가장 큰 과제다. 분열과 갈등이 아니라 통합과 미래비전이 그 중심에 서야 한다"고 목소리를 높였다.

원 지사는 "여당 대표의 이번 언급이 여권의 지지율 하락 속도를 늦추기 위한 여론 떠보기라면 후폭풍이 거셀 것"이라며 "이런 점에서 볼 때 구체적 논의도 늦지 않게 진행되는 것이 낫다"고 말했다. 그는 "사법적 심판이 종결되는 시점에서 전직 대통령의 과오에 대한 평가는 역사에 맡기기로 현직 대통령이 결정해야 한다"고 강조했다.

