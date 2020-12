[아시아경제 김혜민 기자] 중국에서 영국발 변이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 감염된 환자가 최초로 발견된 것으로 31일 밝혀졌다.

AFP통신에 따르면 중국 질병통제센터(CDC)는 전날 발간한 '연구 노트'를 통해 이 사실을 공개했다. 이 환자는 지난 14일 영국에서 상하이로 입국한 23세 여성으로, 상하이에 도착하자마자 병원에 입원했다. 중국 보건 당국은 접촉자들을 추적 중이다.

이와 함께 지난 24일 영국을 오가는 직항편을 일시 중단했다. 다만 중국 당국은 현재까지 이 같은 사실을 공식적으로 발표하지 않았다.

영국에서 처음 발견된 이 변종 바이러스는 기존의 코로나19 바이러스보다 전파력이 강한 것으로 알려졌다. 현재 전 세계 약 30개국으로 확산된 상태다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr