군산 둔율동 성당 신축기 등 자료 문화재로…

경상남도립 나전칠기 기술원 양성소·전남대학교 용봉관도 가치 인정돼

군산 둔율동 성당(국가등록문화재 제677호)의 건축공사 내용이 담긴 자료 두 점이 문화재가 됐다.

문화재청은 '군산 둔율동 성당 성당신축기 및 건축허가신청서'와 '경상남도립 나전칠기 기술원 양성소', '전남대학교 용봉관' 등 세 건을 문화재로 등록했다고 31일 전했다. 군산 둔율동 성당은 일제강점기 공소(본당보다 작은 교회)로 시작해 1955년~1957년 신축된 건물이다. 성당신축기에는 성당의 계획 수립·착공·완공·건축기금 등 건축 전반의 과정, 건축허가신청서에는 당시 허가신청서·청사진 도면·시방서 등이 각각 담겨 있다. 관계자는 "6·25 전쟁 뒤 신축된 성당의 건축과정을 비교적 상세히 기록하고 있다"며 "성당과 상호 연계된 통합적 의미와 가치를 지녀 문화재적 가치가 높다"고 설명했다.

'경상남도립 나전칠기 기술원 양성소'는 조선 통제영 12공방의 맥을 잇는 나전칠기 공예 현장이다. 해방과 전쟁기를 거쳐 나전칠기 전문 공예 교육이 실시됐다. 관계자는 "근현대 공예의 효시이자 산실로 역사적 의미가 있다"고 말했다.

'전남대학교 용봉관'은 전남대학교의 본부 건물이다. 중앙부에 수직으로 높게 처리된 탑상형 구조물과 이를 중심으로 좌우 대칭의 입면과 평면을 처리한 수법이 독특하다고 평가된다. 관계자는 "1950~1960년대 공공건물에서 즐겨 사용된 디자인적 요소"라며 "근대 건축사적 가치가 크다"고 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr