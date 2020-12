[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 지난 29일 3급 전보인사에 이어 2021년 1월1일자 4급 과장급 전보인사(총 40명)를 단행했다고 30일 밝혔다.

특히 이번 전보인사에서는 종합적이고 체계적인 청년정책 총괄을 위해 행정부시장 직속으로 신설된 청년정책관에 정책기획담당 출신으로 기획력과 소통역량을 겸비한 김영선 서기관을 발령했다.

또 첨단ICT 기술을 활용한 스마트시티 사업 총괄을 위해 기능이 강화된 스마트도시담당관에 시정혁신 역량과 추진력이 강한 이승규 서기관을, 민간 공원특례사업의 연속성과 차질 없는 추진을 위해 공원녹지과장에 건축분야 전문가인 신재욱 기술서기관을 전진 배치했다.

광주시는 31일 3급 승진 2명 등 8명에 대한 추가인사와 함께 4급 이상 전보인사를 단행하고, 내년 1월18일까지 5급 이하 전보인사를 마무리할 예정이다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr