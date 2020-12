[아시아경제 이동우 기자] 아시아나항공 신임 사장에 정성권 아시아나항공 중국지역본부장(전무)이 내정된 것으로 알려졌다.

30일 업계에 따르면 아시아나항공은 정 본부장 사장 선임 등의 임원 인사를 조만간 시행할 예정이다. 아시아나항공은 사장 선임 관련 복수의 인사안을 산업은행과 검토한 뒤 정 본부장의 사장 내정을 결정한 것으로 전해졌다.

정 본부장은 아시아나항공 전략기획본부장을 맡는 등 구조조정 업무를 책임진 재무 전문가로 평가 받는다.

앞서 한창수 아시아나항공 사장은 대한항공의 아시아나항공 인수에 대한 책임을 지고 사의를 표명했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr