경기소방본부, 음주운전 소방관 '해임'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도소방재난본부가 세 차례 음주운전을 하다가 적발된 가평소방서 소속 A소방관을 해임 조치했다.

경기소방본부는 29일 가평소방서가 A소방관에 대한 징계위원회를 열고, 6명의 징계위원(4명은 변호사 등 외부 민간위원) 만장일치로 해임 의결했다고 30일 밝혔다.

A소방관은 지난 달 8일 면허취소 수준의 음주 상태에서 운전을 하다 적발돼 다음 날인 9일 직위해제됐다.

A소방관은 앞서 두 차례나 음주운전 전력이 있어 정직 1개월 등의 처분을 받았었다.

경기소방본부는 이달 초 연말연시 음주운전 '주의보'를 발령하고 음주운전 근절 대책을 강력히 시행하고 있다.

정요안 경기소방본부 청문감사담당관은 "음주운전은 개인은 물론 가정, 나아가 사회를 파괴하는 중대범죄임을 인식해야 한다"며 "단 한건의 음주운전도 발생하지 않도록 직원 교육 및 관리ㆍ감독에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr