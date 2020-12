속보[아시아경제 조성필 기자] 수천억원대 횡령·배임 등 혐의로 재판에 넘겨진 조석래 전 효성그룹 회장에 대해 대법원이 일부 무죄 취지로 파기환송했다.

