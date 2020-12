롯데백화점, 2021 설 선물세트 사전예약 판매 "물량 30% 확대"

총 170여종 품목 준비 최대 70% 할인 판매

한우, 건강기능식품 등 물량 30% 확대



[아시아경제 임혜선 기자] 롯데백화점이 1월 17일까지 전 점에서 2021년 설 선물세트 사전예약 판매를 진행한다고 30일 밝혔다. 인기 선물세트를 가장 저렴하게 구매할 수 있는 기회다. 한우는 10%, 굴비는 20%, 건강기능식품은 최대70% 할인 판매한다.

신종 코로나바이러스감염증 확산으로 인한 사회적 거리두기 강화로 올 설에도 고향 방문을 선물세트로 대체하는 수요가 늘며 비대면 선물 수요가 지속적으로 확대될 것으로 예상된다. 이에 롯데백화점은 이번 사전예약 판매에서 지난 추석 많은 고객들에게 사랑 받은 상품군인 한우와 건강기능식품 위주로 판매 품목수를 10%, 물량을 30% 이상 확대했다.

또한, 프리미엄 선물세트를 찾는 고객들이 많아지며 70만~90만원대 명품 한우 선물세트도 사전예약 판매를 통해 한정수량으로 내놓는다. 최근 높아진 집밥에 대한 관심을 고려해 유명 생산자 및 맛집과 연계한 상품과 홈술 트렌드를 반영한 상품 등도 다양하게 준비했다.

대표 상품으로는 ‘명품 한우2호’를 10% 할인한 53만 1000원에, '올가 행복사과·배 혼합세트 2호’를 30% 할인한 7만 7000원에, ‘영광법성포 굴비세트5호’를 20% 할인한 24만원에, ‘의성마늘 로스팜세트’는 30% 할인한 2만 9400원에 판매한다. 와인과 비타민세트는 최대 70%까지 할인 판매한다.

한편, 비대면 소비를 선호하는 고객들을 위해 1월 7일부터 20일까지 롯데온의 롯데백화점몰에서도 선물세트 사전예약 행사를 진행한다. 이번 설에는 오프라인과 온라인에서 동시에 판매되는 상품을 대폭 늘렸으며 온라인 전용 상품 물량도 50% 이상 확대했다.

