[아시아경제(세종) 정일웅 기자] <3급 전보> ▲자치분권국장 조수창 ▲의회사무처장 김덕중

<3급 승진> ▲보건복지국장(직무대리) 남궁호

<4급 전보> ▲운영지원과장 노동영 ▲기획조정실 정책기획관 김려수 ▲시민안전실 안전정책과장 이인환 ▲시민안전실 치수방재과장 김진섭 ▲시민안전실 민원과장 장원호 ▲자치분권국 자치분권과장 천흥빈 ▲문화체육관광국 관광문화재과장 이현구 ▲경제산업국 경제정책과장 류제일 ▲경제산업국 일자리정책과장 서종선 ▲도시성장본부 도시정책과장 배영선 ▲도시성장본부 경관디자인과장 홍종선 ▲건설교통국 건축과장 박병배 ▲건설교통국 주택과장 권봉기 ▲건설교통국 토지정보과장 임동현 ▲의회사무처 의정담당관 최필순 ▲공공건설사업소장 안기은

<4급 승진> ▲대변인(직무대리) 김병호 ▲시민안전실 재난관리과장(직무대리) 이준우 ▲보건복지국 아동청소년과장(직무대리) 이은수 ▲경제산업국 산업입지과장(직무대리) 배원근

<4급 인사교류 및 파견> ▲국토교통부 성시근·임성호 ▲질병관리청 김종락

<5급 전보> ▲대변인실 양성필 ▲운영지원과 이희덕 ▲기획조정실 정책기획관실 강창수, 유민상 ▲기획조정실 대외협력담당관실 구진홍 ▲기획조정실 규제개혁법무담당관실 김진희, 이성용 ▲자치분권국 회계과 신언송, 임재일, 장경애 ▲자치분권국 세정과 이문희, 정은주 ▲자치분권국 세원관리과 전혜정 ▲문화체육관광국 문화예술과 강준식 ▲문화체육관광국 교육지원과 박상일 ▲보건복지국 보건정책과 이미정 ▲경제산업국 경제정책과 최준식 ▲경제산업국 산업입지과 강장호, 김인성 ▲도시성장본부 행정도시지원과 윤종오 ▲건설교통국 교통과 임재수 ▲환경녹지국 환경정책과 강인덕 ▲환경녹지국 상하수도과 이석빈 ▲의회사무처 의정담당관실 김온회, 홍순제 ▲의회사무처 산업건설전문위원실 조은성 ▲감사위원회 홍정희 ▲보건소 보건행정과장 김미지 ▲보건소 건강증진과장 홍한기 ▲농업기술센터 지도기획과장 안봉헌 ▲농업기술센터 미래농업과장(직무대리) 임재우 ▲연서면장 최병인 ▲전동면장 이관형 ▲한솔동장 김선호 ▲고운동장 김민예 ▲소담동장 이동섭

<5급 인사교류 및 파견> ▲행정안전부 우종필 ▲국토교통부 박승민 ▲중소벤처기업부 배윤정 ▲법제처 김지원 ▲행정중심복합도시건설청 남지현, 오석년 ▲자치분권위원회 장지현 ▲충청북도 임명심

<공로연수> ▲운영지원과 권영윤·이순근·전만익·정경선·조학희(이상 1월 2일자)

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr