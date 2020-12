[아시아경제 송승윤 기자] 서울북부지법은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염 사태가 일어난 서울동부구치소 관련 확진자 70명이 법정에 출석했었다고 29일 밝혔다.

이들은 이달 14∼18일과 같은 달 20일 각각 형사법정(지상 2층∼6층)과 201호 법정에 출석한 것으로 파악됐다.

법원은 법정동 전체 방역을 실시하고 접촉 가능성이 있는 법관과 직원 등을 대상으로 진단검사를 실시하고 있다.

