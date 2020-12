배추 공급 과잉 조짐…정부, 물량 시장격리 등 수급대책 실시

[세종=아시아경제 김현정 기자] 배추 공급 과잉과 소비 위축에 따른 가격하락세가 이어지자 정부가 과잉물량의 시장격리 등 선제적인 수급 대책을 실시한다.

농림축산식품부는 29일 도매시장과 산지 조사 및 전문가 분석에 기반해 배추 수급량을 예측하고 공급과잉 예상 전체 물량을 시장격리할 계획이라고 밝혔다. 수급상황 분석에 따르면 월동배추 재배면적은 평년 대비 3.6% 증가했고, 생산량은 평년 대비 2.9% 늘어난 29만9000톤에 달할 것으로 예측된다.

모종 옮겨심기 지연 및 생육기 일시 저온 현상 등으로 생산단수는 평년보다 0.7% 감소(12월 전망)하였으나, 최근 기상여건 호조로 단수 증가추세임을 고려할 때 최종 단수 감소는 크지 않을 전망이다. 또한 김장배추 소비 감소로 인해 시장에서 해소되지 못한 가을배추 2만2000톤이 월동 작기로 이월됨에 따라 향후 공급과잉이 심화될 것으로 예상된다. 여기에 배추 수요도 김장철 이후의 소비 급감 및 사회적 거리두기 강화에 따른 외식 소비 감소 등을 고려할 때 평년보다 위축될 것으로 전망되는 상황이다.

이에 따라 농식품부는 수급안정 대책을 통해 월동기 배추가격 안정화에 나선다. 이번 조치는 평년 대비 공급과잉 예상물량을 전부 시장격리하는 것을 목표로, 시장 상황의 변동성을 고려하여 시기를 2단계로 나누어 시행할 계획이다. 우선 이달 말부터 내달 초까지 1만8000톤 규모의 물량을 우선 시장격리한다. 채소가격안정제를 활용해 가을배추 3000톤과 월동배추 7000톤 규모의 면적을 조절하고, 한파 및 설 명절을 대비한 2000톤 수매비축을 추진한다. 이어 가을배추 2000톤과 월동배추 4000톤에 대한 농가 자율감축도 병행할 예정이다.

이후 1월 중순부터는 지자체 자율감축 노력을 전제로 잔여 공급과잉 물량을 전부 격리하되, 1단계 대책의 효과와 한파 등 기상 여건을 검토해 조치 규모를 결정한다. 월동배추 주산지인 전남과 해남군의 자율감축을 추진하고, 긴급가격안정자금을 활용한 시장격리와 필요시 추가적인 수매비축도 검토할 계획이다.

