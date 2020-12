SH공사, 노숙인에 방한·위생용품 600세트 전달

[아시아경제 김유리 기자] 서울주택도시공사(SH공사)는 28일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 어려움을 겪고 있는 서울시 노숙인들에게 총 5000만원 상당의 방한용품·위생용품이 담긴 'SH따숨가방' 600세트를 전달했다고 29일 밝혔다.

이번 후원은 코로나19 감염 예방을 위해 전달식 대신 비대면 방식으로 진행됐다. 물품 선정과 배송 등의 과정에서 서울노숙인시설협회의 도움을 받아 노숙인들에게 실질적으로 도움이 되도록 했다고 SH공사는 설명했다.

'SH따숨가방'은 노숙인들이 추운 겨울을 건강하게 보낼 수 있도록 방한화, 겨울양말, 백팩 등으로 구성했다. 코로나19 장기화 상황에도 안전할 수 있도록 마스크와 손소독제도 더했다. 핫팩은 별도로 1만5000개 분량을 준비해 겨울 내내 노숙인에게 수시로 지급할 예정이다.

김세용 SH공사 사장은 "예년엔 연말에 많은 사람들이 모여 이웃을 위해 봉사활동을 하거나 김장을 해 나눠드리는 등 온기를 직접 전할 수 있었다. 올해는 비대면으로 물품만 전달해 많이 아쉽지만 노숙인이 보다 건강하고 안전한 겨울을 나는데 도움이 되기를 진심으로 바란다"고 말했다.

