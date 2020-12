[아시아경제 임혜선 기자]28일 오후 6시 기준 전국에서 코로나바이러스감염증19(코로나19) 신규 확진자는 538명으로 집계됐다. 다만 이는 이날 오후 2시 기준 서울 동부구치소에서 추가로 발생한 확진자 233명을 포함하지 않은 수치다. 실제로는 전국 각 지역 확진자 538명에 동부구치소 확진자 233명을 더한 771명의 확진자가 나온 것으로 봐야 한다.

전날인 27일 오후 6시 기준 확진자는 559명이었다.

이날 오후 6시 기준 지역별 신규 확진자 수를 살펴보면 서울 209명, 경기 174명, 인천 30명, 대구 19명, 강원 16명, 부산 15명 ,경남 15명, 충남 14명, 경북 13명, 대전 9명, 광주 7명, 충북 6명, 전북 5명, 울산 4명, 전남 2명 등이다.

