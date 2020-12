[아시아경제 정동훈 기자] 음주운전을 하다 적발된 배우 배성우(49)씨가 검찰에 송치됐다.

28일 서울 강남경찰서는 도로교통법 위반(음주운전) 혐의를 받는 배씨를 기소의견으로 지난주 검찰에 송치했다고 밝혔다.

배씨는 지난달 서울 강남구 신사동에서 지인과 술자리를 한 뒤 경찰의 음주 단속에 적발됐다. 당시 배씨는 혈줄알코올농도 0.08% 이상으로 면허취소 수준을 기록했다.

배씨는 음주운전이 적발된 사실이 알려진 후 자신이 출연하던 SBS 금토드라마 '날아라 개천용'에서 하차했다.

