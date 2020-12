'2021학년도 정시 파이널 온라인 설명회' 개최

동대문구진학상담센터 30일 오후 2시 '2021학년도 정시 파이널 입시 설명회' 유튜브 송출

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 30일 수험생과 학부모를 대상으로 2021학년도 온라인 정시 파이널 입시 설명회를 개최한다.

유례없는 코로나19 대유행으로 인해 대부분 입시설명회가 취소되거나 축소돼 그 어느 때보다도 수험생과 학부모가 입시 준비에 큰 어려움과 혼란을 겪고 있다.

이에 동대문구진학상담센터는 2021학년도 정시 파이널 입시 설명회를 온라인으로 개최해 수험생의 대입 전략을 돕는다.

설명회는 ▲2020 정시 입시결과 및 성적대별 지원 전략 ▲2021학년도 대입 판세변화 및 정시 합격지원 전략을 주제로 진행한다.

특히 포스트 코로나 시대를 맞아 더욱 다양해진 입시전형에 따른 맞춤형 지원전략과 수능 이후 대입 지원전략을 제시한다.

구는 대입 전략 수립에 실질적인 도움을 주기 위해 정시 파이널 입시 설명회 예약자에게 2021학년도 정시 배치표 및 정시 지원 전략 자료집을 제공한다.

온라인 설명회 예약은 동대문진학상담센터 누리집 홈페이지에서 가능, 30일 오후 2시부터 DBS 동대문구청 인터넷 방송을 통해 시청할 수 있다.

아울러 동대문구진학상담센터는 진학지도 경험이 풍부한 서울시교육청 소속 대학진학지도지원단 소속 현직 교사들이 내년 1월8일까지 2021학년도 대입 개인별 1:1 맞춤형 집중 컨설팅도 진행한다.

동대문진학상담센터는 동대문구와 입시전문업체 유웨이가 운영 중인 시설로 동대문구 주민이면 누구나 맞춤형 입시 상담을 무료로 받을 수 있다.

자세한 사항은 동대문진학상담센터로 문의하면 된다.

유덕열 동대문구청장은 “이번 2021학년도 온라인 정시 파이널 입시 설명회는 유례없는 코로나19 장기화로 인해 수업 공백도 많았고 입시에 변수가 많아 정보가 부족한 수험생과 학부모에게 입시정보 격차를 해소하는 데 도움을 주기 위해 마련하게 됐다”며 “앞으로도 주민들의 요구에 맞춰 다양한 진학프로그램을 제공함으로써 사교육비를 절감하는 한편 진학률을 높이는 데 기여하고 미래사회를 선도하는 으뜸교육도시 동대문구를 만드는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr