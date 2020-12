▲ 코로나19대응 학교상황총괄과 김영래 ▲ 운영지원과 최용하 ▲ 고등교육정책실 김관중 어효진 ▲ 학교혁신지원실 염선아 ▲ 교육부 최경 ▲ 강릉원주대 박찬호 ▲ 군산대 권영일 ▲ 광주교대 총무처장 김용천 ▲ 대구교대 총무처장 이창준 ▲ 목포대 고중석 ▲ 안동대 임성진 ▲ 전남대 류민수 ▲ 전북대 김사옥 ▲ 창원대 황영숙 ▲ 한국교통대 박광원 ▲ 순천대 산학연구지원과장 김수정 ▲ 강원대 강래철 ▲ 한국방송통신대 정대영

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr