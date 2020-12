[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 동작구<4급 인사발령>▲생활환경국장 김형엽 ▲기획조정국장 김미경 ▲구의회사무국장 최낙현 <5급 인사발령>▲청소행정과장 최승백 ▲맑은환경과장 곽동윤 ▲징수과장 임종열 ▲주택과장 한상혁 ▲도시개발과장 김희습 ▲체육문화과장 이순기 ▲보건기획과장/보건위생과장 겸임 유희남 ▲상도제4동장 이정심 ▲흑석동장 조진희 ▲사당제4동장 이등호 ▲사당제5동장 박연수 ▲복지정책과장 박미영 ▲상도제2동장 유원식 ▲미래도시과 직무대리 문정순 ▲노량진제1동장 직무대리 이진욱 ▲사당제3동장 직무대리 성희숙

박종일 기자 dream@asiae.co.kr