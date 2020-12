文대통령, 변창흠·정영애 임명안 재가…29일 임기 시작(상보)

29일 신임 국무위원 임명장 수여식 예정

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 28일 변창흠 국토교통부·정영애 여성가족부 장관 후보자에 대한 임명안을 재가했다.

강민석 청와대 대변인은 이날 오후 문자공지를 통해 이같이 밝혔다. 두 장관의 임기는 29일 0시부터 시작된다. 문 대통령은 29일 국무회의 직후 청와대에서 앞서 임명된 전해철 행정안전부·권덕철 보건복지부 장관 등을 포함한 신임 국무위원에 대한 임명장 수여식을 가질 예정이다.

앞서 국회 국토교통위원회와 여성가족위원회는 이날 오전 전체회의를 각각 열고 두 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 채택했다.

서울 구의역 스크린도어를 수리하다 숨진 비정규직 하청 노동자의 사망을 '개인 실수'로 치부해 막말 논란에 휩싸였던 변 장관 후보자의 경우 정의당을 포함한 야당이 사퇴를 요구하며 기권했지만, 상임위 의석 약 3분의2를 차지한 여당이 전원 찬성하면서 청문보고서가 통과됐다.

정 후보자에 대한 청문보고서는 여야 만장일치로 채택됐다.

