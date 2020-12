[아시아경제 임혜선 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 333,500 전일대비 14,000 등락률 -4.03% 거래량 7,295,632 전일가 347,500 2020.12.28 15:30 장마감 관련기사 "양도세 피해라" 28일 9000억원 던진 개인…외국인·기관 매수에 2800선은 사수허가신청 앞둔 셀트리온, 임직원에 '주식거래 금지령'셀트리온, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.73% close 은 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 333,500 전일대비 14,000 등락률 -4.03% 거래량 7,295,632 전일가 347,500 2020.12.28 15:30 장마감 관련기사 "양도세 피해라" 28일 9000억원 던진 개인…외국인·기관 매수에 2800선은 사수허가신청 앞둔 셀트리온, 임직원에 '주식거래 금지령'셀트리온, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.73% close 헬스케어에 2755억원 규모의 바이오시밀러 항체의약품(램시마IV, 허쥬마, 트룩시마, 램시마SC, CT-P17)을 공급한다고 28일 공시했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr