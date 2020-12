[아시아경제 임혜선 기자] 서울시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산을 막기 위해 남산공원 등 해맞이 명소 19곳의 행사를 취소한다고 28일 밝혔다.

19곳은 ▲남산공원 팔각광장 ▲인왕산 청운공원 ▲응봉산 팔각정 ▲아차산 해맞이 광장 ▲배봉산 정상부 ▲용마산 5보루 ▲개운산 운동당 ▲도봉산 천축사 ▲수락산 도안사 ▲봉산 팔각정 ▲안산 봉수대 ▲하늘공원 정상(마포구) ▲용왕산 ▲개화산 정상 ▲매봉산 정상 ▲우면산 소망탑 ▲일자산 해맞이 광장 ▲삼성산 국기봉 정상 ▲선유도공원 선유교 등이다.

이와 함께 서울시는 연말연시 파티룸 등 5인이상 모임 불시 단속도 나선다. 서울시는 파티룸에 대해 연휴기간 동안 특별점검을 통해 집합금지 대상 고지와 2차 단속시 과태료·벌금 부과 안내를 진행했다.

