울산시, 함경준 울산관광재단 초대 대표이사 임명

관광·마이스 산업 발전 이끌 전문가 … 내년 1월 1일 공식 업무

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 송철호 울산시장은 28일 함경준 울산관광재단 초대 대표이사에게 임명장을 수여했다.

함경준 신임 대표이사(59세)는 서울대 행정대학원(정책학)을 졸업하고 한국관광공사를 33년간 근무하면서 쿠알라룸푸르지사장, 홍콩지사장, 관광브랜드상품실장, 경기관광공사 마이스뷰로단장, 경영혁신실장, 관광기업지원실장 등을 역임했다.

11년여 동안 뉴욕, 프랑크푸르트, 쿠알라룸푸르, 홍콩 등 각각 다른 시장 환경을 가진 국가에서 한국관광공사 해외주재 근무를 한 경험과 경기관광공사 마이스뷰로 단장을 역임하는 등 다양한 관광·마이스 마케팅 업무 경험과 노하우를 갖췄다는 평가다.

울산시는 초대 함경준 대표이사가 축적한 경험과 인적 네트워크를 토대로 지역 관광·마이스 관련기관 등과 소통·협력하며 지역 관광·마이스산업 발전에 이끌 것으로 기대하고 있다.

울산관광재단 대표이사 임기는 2년이며(연임 가능), 내년 1월 1일부터 공식 업무에 들어간다.

