[세종=아시아경제 김현정 기자] 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)는 농산물 유통비용 절감 및 물류효율화 촉진을 위한 물류기기 공동이용사업의 2021년 지원대상자를 다음달 8일까지 모집한다.

물류기기 공동이용사업은 팰릿, 플라스틱상자 등의 물류기기를 공동이용해 출하하면 임차료의 40%를, 공영도매시장 출하 시에는 60%를 보조받을 수 있는 사업이다.

사업대상자는 농협조직과 농업회사법인 또는 영농조합법인, 공영도매시장이나 농협공판장에 등록한 산지유통인 등이다. 특히, 의무자조금 납부, 산지유통종합평가 등 산지활성화 정책 참여도에 따라 인센티브 보조금도 지원될 예정이다.

신청대상자는 물류기기통합관리시스템에서 신청에 필요한 세부사항을 확인할 수 있으며, 기타사항은 aT 시장지원부로 문의하면 된다.

