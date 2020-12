조선대병원 광주금연지원센터, 금연 보조사업 수행기관 재선정

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교병원 광주금연지원센터가 지난 6년간 1~2기 사업을 마치고 보건복지부의 공모를 통해 제3기 지역 금연 민간보조사업에 재선정됐다고 28일 밝혔다.

광주금연지원센터는 ‘금연캠프 및 찾아가는 금연서비스, 금연환경 조성사업’ 등을 수행하면서 시민들의 건강증진에 기여해왔다.

특히 광주지역 흡연자들의 흡연율 감소와 금연환경 조성에 앞장서 흡연으로 인한 피해를 줄이는데 힘써왔다.

앞으로 시행될 제3기 지역금연사업(2021~2023년)은 기존사업(4박 5일 금연캠프, 입원환자, 위기청소년, 여성, 장애인, 중·소규모사업장 근로자 대상 금연사업)과 신규 사업인 저소득층흡연대상자 및 지역사회 금연사업지원관리 등의 새로운 서비스가 추가로 제공될 예정이다.

박종 광주금연지원센터장은 “광주금연지원센터는 더욱 적극적이고 효과적으로 제3기 사업을 수행하여 흡연자의 금연을 유도하고, 금연에 이로운 환경을 조성함으로써 ‘담배 없는 건강한 광주’를 만들어 가는데 앞장서겠다” 고 말했다

