삼영이엔씨, 주주이익 제고를 위한 차등배당 검토

[아시아경제 박형수 기자] 선박전자장비 개발업체 삼영이엔씨 삼영이엔씨 065570 | 코스닥 증권정보 현재가 7,690 전일대비 90 등락률 +1.18% 거래량 65,041 전일가 7,600 2020.12.28 13:49 장중(20분지연) 관련기사 삼영이엔씨, 세계 최초 원거리 해상디지털 통신망 구축…"30조 시장 본격 진출"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일삼영이엔씨, 선박내비게이션 신제품 '플로비스' 출시 close 가 주주 이익제고를 위해 경영진 배당분을 유보하는 차등배당에 나선다.

삼영이엔씨 삼영이엔씨 065570 | 코스닥 증권정보 현재가 7,690 전일대비 90 등락률 +1.18% 거래량 65,041 전일가 7,600 2020.12.28 13:49 장중(20분지연) 관련기사 삼영이엔씨, 세계 최초 원거리 해상디지털 통신망 구축…"30조 시장 본격 진출"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일삼영이엔씨, 선박내비게이션 신제품 '플로비스' 출시 close 는 공시를 통해 주당 최소 70원 이상을 배당한다고 28일 밝혔다. 최대주주와 특수관계인 협의를 거쳐 기타 주주의 배당 규모를 늘릴 수 있는 차등배당도 검토하고 있다.

삼영이엔씨 삼영이엔씨 065570 | 코스닥 증권정보 현재가 7,690 전일대비 90 등락률 +1.18% 거래량 65,041 전일가 7,600 2020.12.28 13:49 장중(20분지연) 관련기사 삼영이엔씨, 세계 최초 원거리 해상디지털 통신망 구축…"30조 시장 본격 진출"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일삼영이엔씨, 선박내비게이션 신제품 '플로비스' 출시 close 관계자는 "올해 시설 및 운영자금 조달을 목적으로 전환사채를 발행하고 자사주를 처분했다"며 "재무여건이 좋아진 것을 고려해 주주환원 정책의 일환으로 2년 만에 배당을 검토하고 있다"고 말했다.

삼영이엔씨 삼영이엔씨 065570 | 코스닥 증권정보 현재가 7,690 전일대비 90 등락률 +1.18% 거래량 65,041 전일가 7,600 2020.12.28 13:49 장중(20분지연) 관련기사 삼영이엔씨, 세계 최초 원거리 해상디지털 통신망 구축…"30조 시장 본격 진출"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일삼영이엔씨, 선박내비게이션 신제품 '플로비스' 출시 close 는 세계 최초 원거리 해상 디지털 통신망을 구축해 내년부터 실적이 좋아질 것으로 기대했다. 최근 국내 의무 도입을 진행 중인 e-네비게이션 선박 단말기와 육상에서 100km 떨어진 바다에서 디지털 통신이 가능한 MF/HF 디지털 송수신기의 상용화에 성공했다.

차등 배당을 통해 연구개발과 영업 등 기업가치 성장을 위한 핵심 부문이 문제없이 진행되고 있다는 점과 주주 이익 제고를 위해 계속 고민한다는 점 등을 알릴 전망이다.

황혜경·이선기 삼영이엔씨 삼영이엔씨 065570 | 코스닥 증권정보 현재가 7,690 전일대비 90 등락률 +1.18% 거래량 65,041 전일가 7,600 2020.12.28 13:49 장중(20분지연) 관련기사 삼영이엔씨, 세계 최초 원거리 해상디지털 통신망 구축…"30조 시장 본격 진출"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일삼영이엔씨, 선박내비게이션 신제품 '플로비스' 출시 close 공동대표는 "대주주의 특수관계인인 현 대표는 배당을 포기하겠다"며 "내년 2월 말 최대주주인 황원 회장의 법정후견인이 지정된다면 대주주 및 기타 특수관계인에 대한 차등배당이 이뤄질 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

이어 "협의를 원만하게 진행하지 못한다면 현 대표들만이라도 무배당으로 차등배당을 할 계획"이라며 "전 경영진과의 갈등으로 인해 소홀했던 주주가치 제고에 대한 현 대표의 의지"라고 강조했다.

삼영이엔씨 삼영이엔씨 065570 | 코스닥 증권정보 현재가 7,690 전일대비 90 등락률 +1.18% 거래량 65,041 전일가 7,600 2020.12.28 13:49 장중(20분지연) 관련기사 삼영이엔씨, 세계 최초 원거리 해상디지털 통신망 구축…"30조 시장 본격 진출"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일삼영이엔씨, 선박내비게이션 신제품 '플로비스' 출시 close 는 앞으로 기업설명회(IR) 활동을 강화해 주주들과 소통이 원활하게 이뤄지도록 할 계획이다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr