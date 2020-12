'요기요' 매물로 나올까…배달시장 '폭풍전야'

인수 후보로 포털·유통 대기업 거론…DH 거부시 배민과 빅딜 무산

[아시아경제 김철현 기자] 배달의민족(배민)을 운영하는 우아한형제들과 요기요의 딜리버리히어로 간 인수합병(M&A) 조건으로 공정거래위원회(공정위)가 딜리버리히어로코리아(DHK) 매각을 최종 제시하면서 배달시장에 미칠 파장에 이목이 집중되고 있다. 공정위의 조건은 배민을 인수하려면 요기요를 팔아야 한다는 것이다. DH가 이를 수용해 요기요를 시장에 내놓거나 거부해 M&A가 무산되는 경우 모두 시장에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다.

28일 딜리버리히어로코리아는 이번 공정위의 결정에 대해 본사(DH) 입장을 기다리고 있는 상황이라고 밝혔다. DH가 공정위의 조건을 수용하기로 하면 요기요는 6개월 안에 새 주인을 찾아야 한다. DHK가 운영하는 요기요, 배달통 등의 시장 점유율을 감안하면 인수 업체는 곧바로 시장 2위가 될 수 있다. 업계에서는 이번 M&A에서 배달의민족 가치가 4조8000억원에 달했다는 점과 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 배달 앱 사용자가 급증했다는 점을 감안하면 요기요의 가치가 1조원대 이상이 될 것으로 내다보고 있다. 인수 가능한 후보를 찾는 것이 관건이라는 얘기다. 유통 대기업이나 최근 배달 시장 진출을 본격화한 네이버와 카카오 등 포털 기업, 배달 앱 후발 주자 쿠팡 등이 인수 후보로 거론될 수 있다.

하지만 업계에서는 DH가 공정위 조건을 쉽게 받아들이기 어려울 것으로 분석하고 있다. 이 경우 스타트업 최대 글로벌 투자로 주목받은 배달의민족 인수는 무산된다. DH는 지난달 공정위가 조건부 승인 방침을 정했을 때도 "동의하지 않는다"고 공개적으로 밝힌 바 있다. DH는 배달의민족 인수를 포기하면 요기요 마케팅 등을 강화해 시장 점유율 확대에 나설 것으로 예상된다. 업계 관계자는 "가뜩이나 후발 주자의 약진으로 뜨거워진 배달시장의 경쟁이 더욱 치열하게 전개될 것"이라고 설명했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr