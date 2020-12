[종합] '윤석열 탄핵론'에...野 "친문세력 마지막 발악", "이판사판 막가는 사람들" 맹비난

주호영 "尹복귀에 與 이성 상실"

김기현 "특정인 때문에 법 만들고 법 고치겠다는 것"

[아시아경제 김수완 기자] 여권 일부에서 윤석열 검찰총장에 대한 탄핵안이 제기되는 가운데, 국민의힘을 비롯한 야권에서는 "탄핵을 강행한다면 국민적 분노에 직면할 것"이라며 일제히 비판에 나섰다.

김두관 더불어민주당 의원은 27일 자신의 페이스북에서 "윤 총장은 검찰 수사권을 남용하여 대통령의 인사권을 침해했고, 정권을 공격하기 위해 판사 사찰을 사실상 지휘했고, 본인과 측근의 감찰을 거부하고 방해하는 등 국가 권력 질서에 따른 통제를 거부했다"고 했다.

이어 "국가적으로 가장 큰 법익을 침해한 윤 총장에 대한 탄핵을 민주당이 주저할 이유는 전혀 없다"며 "제도개혁의 걸림돌을 치우는 일, 그것이 윤 총장 탄핵"이라고 강조했다.

김 의원은 지난 24일 밤 법원이 윤 총장의 업무 복귀를 결정(징계처분 집행정지 신청 인용)한 이후 25일부터 '윤석열 탄핵, 김두관이 앞장서겠다'라는 제목의 글을 올리며 윤 총장에 대한 탄핵을 주장하고 있다.

열린민주당 역시 윤 총장의 탄핵을 주장하고 있다. 김성회 열린민주당 대변인은 이날 논평을 통해 "법무부 장관이 사의를 표명하고, 대통령이 나서서 사과를 하였음에도 비위행위자는 태연히 업무에 복귀하여 법치주의와 상식을 운운하는 것은 결코 민주공화국이 용인할 상황이 아니다"라며 "스스로 저지른 위법행위는 외면한 채 수사권을 앞세워 어설픈 경거망동을 계속한다면 그 앞에 기다리고 있는 것은 국민의 심판이고 국회의 탄핵임을 명심해야 할 것"이라고 밝혔다.

야권에서는 즉각 비판의 목소리가 쏟아졌다. 주호영 국민의힘 원내대표는 27일 국회에서 기자간담회를 열고 "사법부로부터 정경심 구속과 윤석열 징계처분 정지 결정까지 나오자 범여권이 이성을 잃었다"라면서 "스스로 만든 실수와 패착으로 곤궁에 빠지자 급기야 법원을 특권집단 동맹이라 지칭하고 윤석열 탄핵까지 더 큰 무리수를 들고나왔다"고 비판했다.

이어 주 원내대표는 "술 취한 망나니가 칼을 휘두르듯 권력의 힘과 의석수에 취한 민주당이 윤석열 탄핵을 시도한다면 거대한 국민의 분노를 피할 수 없고 자멸의 길로 들어갈 것"이라고 경고했다.

장제원 국민의힘 의원은 자신의 페이스북을 통해 "친문 세력들의 마지막 발악이 점입가경"이라며 "조폭 의리를 강요하는 사람부터 촛불 타령에 빠진 사람들, '윤석열을 탄핵하자'는 이판사판 막가는 사람들"이라고 지적했다.

같은 당 정진석 의원도 자신의 페이스북에 올린 글에서 "정직 2개월도 못 시키면서 탄핵은 무슨···"이라며 여권 내에서 제기되는 탄핵론에 대해 강하게 비판했다.

김기현 의원은 자신의 페이스북에 "이제 윤 총장의 지휘권도 빼앗도록 법을 고치겠다고 한다. 마치 광인이 저지르는 광란의 칼춤을 보는 것 같다"면서 "특정인 때문에 법을 만들고 특정인을 회피하기 위해 법을 고친다는 건 천방지축 철없는 짓이며 다급하다고 필로폰을 마구 먹는 것과 진배없다"라고 꼬집었다.

나경원 전 자유한국당(국민의힘 전신) 의원도 자신의 페이스북을 통해 윤 총장 탄핵론에 대해 "윤석열 총장을 쫓아내려다 실패하자 이 정권이 버젓이 검찰총장 탄핵을 꺼내 든다"라고 맹비난했다.

그러면서 "이 정권의 사법 장악 3단계의 마지막 단계"라며 "인사권·징계권 남용이 1단계이고, 고위공직자범죄수사처가 2단계라면 이제 3단계는 '판검사 벌초'다. 이는 윤석열 개인에 대한 탄압이 아닌 사법 질서 장악의 본격화"라고 지적했다.

국민의힘 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수도 자신의 페이스북에 "미쳐도 단단히 미쳤다"며 "절차상 하자이니 다시 징계위 열어서 절차상 하자 없이 재징계하자는 건 법률의 기초상식마저 없는 무식한 소리"라고 비판했다. 이어 "결국은 검찰개혁은 오로지 문재인 대통령의 퇴임 후 안전보장이 목적이었다"고 꼬집었다.

김 교수는 또 "울산시장 선거공작, 월성원전 조작, 검찰총장 징계 직권남용 논란까지, 퇴임 후 적폐청산의 칼날로 되치기 당할까 봐 기를 쓰고 윤 총장 찍어내기 하는 것"이라며 "역시 무식하면 용감하고 단순하다"고 했다.

안철수 국민의당 대표도 자신의 페이스북을 통해 "더 이상 억지와 궤변, 권력의 사적 사용으로 국정운영을 할 수 없음을 깨달아야 한다"고 지적했다.

한편 민주당을 탈당한 금태섭 전 의원도 윤 총장 탄핵론에 대해 "이제 와서 탄핵 추진하겠다는 건 강성지지자들로부터 점수를 따보겠다는 얄팍한 술책"이라면서 "국민 편 가르기를 정말 용납할 수 없다"고 비판했다.

김영삼 전 대통령의 차남인 김현철 김영삼민주센터 상임이사는 "(윤 총장을) 징계한답시고 온갖 호들갑은 다 떨면서 기껏 2개월 직무 정지로 꼼수를 부리다가 결국 사법부의 철퇴를 맞은 놈들이 이제는 탄핵을 하겠다고?"라면서 "제발 좀 해봐라. 한 줌 권력 쥐었다고 세상이 아주 만만해 보이는 모양인데 결과가 어찌 되는지 한번 보자"라고 했다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr