소상공인 10곳 중 4곳, “상권쇠퇴·경쟁심화로 경영 어려워”

사업체당 매출액 및 영업이익, 전년대비 감소

[아시아경제 김희윤 기자] 지난해 소상공인들을 대상으로 한 정부 조사에서 10곳 중 4곳은 상권쇠퇴와 경쟁심화로 경영에 애로를 겪고 있다고 답했다.

중소벤처기업부와 통계청이 28일 발표한 ‘2019년 소상공인 실태조사’ 잠정 결과 이같이 확인됐다.

소상공인이 복수로 응답한 경영애로는 상권쇠퇴(45.1%), 경쟁심화(42.2%), 원재료비(26.6%), 임차료(18.3%) 순으로 조사됐다.

사업체수는 277만개로 전년 대비 1.1%(3만개) 증가했다. 도소매업 32.1%(89만개), 숙박?음식점업 23.8%(66만개), 제조업 13.0%(36만개) 순으로 나타났다.

종사자수는 644만명으로 전년 대비 1.9%(12만명) 증가했고 도소매업 29%(187만명), 숙박?음식점업 24.1%(155만명), 제조업 18.3%(118만명) 순이다.

형태는 개인사업자가 90%, 법인사업자가 10%로 나타났고, 연령은 50대 (34.2%)가 가장 많았고, 40대(26.7%), 60대 이상(23.8%), 30대(12.8%), 20대 이하(2.5%) 순으로 확인됐다.

사업체당 평균 창업 준비기간은 10.2개월(0.7개월↑), 창업비용은 1억 200만원(1백만원↓)으로 이중 본인 부담금은 7500만원(73.5%) 이라고 응답했다.

연매출액은 전년 수준인 2억 3500만원(월1958만원)을 유지했고, 영업이익은 3300만원(3%↓, 월275만원), 사업체 부채 보유비율은 51.9%(3.5%↑), 부채액은 171백만원(5.2%↓)으로 조사됐다.

중기부 관계자는 “확정 결과가 내년 2월에 나오면 심층 분석을 거쳐 소상공인의 생애주기별 지원체계 강화와 맞춤형 정책 수립에 활용할 계획이다”라며 “내년에 실시하는 소상공인 실태조사 항목 설계시 올해 코로나19 사태 영향과 가속화되는 디지털화, 비대면?온라인 추세를 적극 반영할 계획이다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr