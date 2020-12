코리아스타트업포럼 "디지털 경제의 역동성 외면 공정위 판단 깊은 유감"

"향후 혁신성장과 국내 스타트업의 미래에 심각한 악영향 미칠 것"

[아시아경제 김철현 기자] 코리아스타트업포럼(이하 코스포)이 28일 공정거래위원회(이하 공정위)가 우아한형제들과 딜리버리히어로(DH)의 기업결합 조건으로 요기요 매각을 결정한 것에 대해 유감을 표명했다. 디지털 경제의 역동성을 외면한 판단으로 향후 혁신성장과 국내 스타트업의 미래에 심각한 악영향을 미칠 것이라는 주장이다.

코스포는 이날 입장문을 내고 "공정위는 플랫폼 사업자가 네트워크 효과를 바탕으로 얼마든지 음식배달 시장에 진출할 수 있는 상황을 외면했다"며 "오픈커머스 사업자가 음식배달 시장과 온라인동영상서비스 시장에 연이어 진출하고, 온라인동영상서비스 사업자가 라이브커머스 시장에 진출하고, 유통업자가 물류업에 진출하고, 포털사업자가 다양한 사업을 확장하는 모습이 디지털 경제의 현주소"라고 지적했다.

그러면서 코스포는 "국내 대표 유니콘 기업 우아한형제들과 글로벌 기업 DH의 결합은 국내 최대규모 스타트업 M&A인 동시에, 글로벌 진출의 중요한 이정표였다"며 "이번 공정위 결정은 우리 스타트업의 글로벌 가치 평가에 악영향을 끼칠 뿐만 아니라 글로벌 진출에도 막대한 손실을 초래했다"고 밝혔다. 이어 코스포는 "공정위의 결정은 이후 DH의 수용 여부와 무관하게 디지털 경제와 스타트업 생태계 전반에 부정적 영향을 미칠 것"이라며 "이번 결정의 과정과 결과 모두 혁신성장을 저해하고 국내 스타트업의 미래에 어두운 그림자를 드리웠음을 무겁게 인식해야 한다"고 했다.

