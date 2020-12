[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 보성의 한 도로를 달리던 1t 트럭이 이정표 기둥과 충돌해 한 명이 숨지고 또 한 명은 크게 다친 교통사고가 발생했다.

28일 보성경찰서에 따르면 이날 오전 4시 38분께 보성군 득량면 도로에서 1t 트럭이 이정표 기둥과 충돌해 운전자 A(42)씨가 크게 다치고 B(62)씨가 숨졌다.

이들은 부자 관계인 것으로 알려졌다.

경찰은 살얼음이 낀 곡선 구간에서 사고가 난 경위를 파악 중이다.

