정읍시, 내년 농촌진흥 분야 신기술 시범사업 공고

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자]전북 정읍시는 지역 내 선도농업인을 대상으로 2021년도 농촌진흥 분야 신기술 시범사업을 추진, 지역 농업 발전과 농업인 소득증대를 지원한다고 28일 밝혔다.

2021년도 농촌진흥 분야 신기술시범사업은 총 53개 사업으로 자부담 포함 33억6500만 원의 사업비가 투입될 계획이다.

기술지원 분야 사업은 ‘지역 특색 농업발굴 소득화 사업’과 ‘신기술 접목 차세대 영농인 육성지원 유망 지역자원 관광 상품화사업’, ‘농업용 드론 전문자격증반’ 등 22개 사업이다.

자원개발 분야는 ‘특수미 상품화기술 시범사업’과 ‘외부환경 데이터 기반 스마트 양액 공급 기술시범사업’, ‘한우 우량암소 조기선발 기술시범사업’ 등 31개 사업이다.

사업 신청기한은 내년 1월 22일까지다.

거주지역 읍·면 동사무소, 정읍시농업기술센터 홈페이지에서 신청서를 받아 작성 후 관련 서류와 함께 읍·면·동사무소에 신청하면 된다.

시범사업 대상자는 지역 내 거주 농업인으로서 지방세 또는 세외수입의 체납이 없고, 사업 예정부지와 건물이 담보 설정되지 않아야 한다.

또 5년 이내에 지방보조금 부당 수령 등으로 인해 보조금 결정이 취소된 적이 없어야 한다.

자세한 사항은 사업별 추진계획서를 참고하거나 농업기술센터로 문의하면 된다.

농업기술센터 관계자는 “농업·농촌 발전을 위해 2021년도에 다양한 시범사업을 발굴한 만큼 시범사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 적격의 농업인들이 많은 관심을 갖고 사업을 신청해 달라”고 말했다.

호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr