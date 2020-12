교보생명, 집에서 즐기는 랜선 클래식 콘서트

[아시아경제 오현길 기자] 교보생명은 29일 유튜브 채널 '교보 노블리에 아트앤컬처(Art & Culture)'를 통해 '온라인 노블리에 콘서트'를 진행한다고 밝혔다.

정명훈 지휘자와 KBS 교향악단, 에스더 유 바이올리니스트가 함께 탄생 250주년을 맞은 베토벤의 대표곡들을 연주한다.

교보생명은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 장기화로 고객들에게 힐링의 시간을 제공하기 위해, VIP고객을 대상으로 진행해온 노블리에 콘서트를 누구나 온라인과 모바일로 시청할 수 있는 '랜선 콘서트'로 개최한다고 설명했다.

온라인 노블리에 콘서트는 29일 오후 3시30분과 오후 7시30분 두 차례에 걸쳐 유튜브에서 볼 수 있다.

교보생명 관계자는 "비대면 마케팅이 중요해지며 디지털 환경을 적극적으로 활용하고자 한다"며 "앞으로도 우량 고객들의 관심사와 니즈를 반영한 다양한 서비스를 제공하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr