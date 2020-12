김종인 "대법원장, 여당의 사법부 공격에도 모른 체…입장 밝혀라"

[아시아경제 김혜민 기자, 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 28일 더불어민주당이 연일 사법부를 비판하는데 대한 김명수 대법원장의 입장 표명을 요구했다.

김 위원장은 이날 오전 국회에서 비대위 회의를 열고 "사법부가 정치권으로부터 공격을 받는데도 대법원장이 모른채하고 있다"며 "대법원장은 (윤석열 검찰총장에 대한) 법원 판결에 대해 분명한 입장을 천명하라"고 촉구했다.

그는 민주당을 향해서도 "윤 총장의 집행정지가 법원에 의해 기각되면서 정치적으로 듣기 어려운 이야기들이 많이 튀어나오고 있다"며 "사법부의 판단에 대해 입에 담을 수 없는 소리를 한다는 건 민주주의의 기본을 무너뜨리려는 시도 아닌가 의심스러울 정도"라고 비판했다.

김 위원장은 그러면서 "우리나라는 엄연히 민주국가임이 틀림 없고, 민주국가의 기본인 사법부의 독립을 지켜나가는 걸 원칙으로 삼아야 한다"며 "불만이 있으면 사법절차에 따라 항소하면 되는 것"이라고 덧붙였다.

그는 정부의 코로나 백신 확보 대처에 대해서도 "어제 노영민 대통령 비서실장은 내년 2월부터 접종할 수 있다고 말한데 반해, 정세균 국무총리는 확실하게 이야기할 수 없다고 했다"며 "도대체 누구 말을 믿고 백신을 기다려야 하는 것인지 의아하지 않을 수 없다"고 지적했다.

김 위원장은 "정치권, 여야 가릴 것 없이 어떻게 하면 빨리 백신을 확보해서 국민을 안심시킬 수 있을지 노력이 필요하다"고 강조했다.

한편 김 위원장은 이날 국민의힘 지지율이 오차범위 밖에서 민주당을 앞선데 대해 "여론조사는 항상 변할 수 있기 때문에 오차범위 밖이라고 즐거워하진 않을 것"이라고 말했다.

내년 보궐선거 후보 선출을 위한 본경선에서 국민 여론조사 비율을 100%로 확대할 가능성에 대해선 "앞으론 공천관리위원회에서 후보에 관한 모든 절차를 결정할 것"이라고만 밝혔다. 이에 대해 배준영 대변인은 "(경선준비위원회에서 국민 여론조사 100%를 제안한 것은) 여러가지 방안 중 하나로 보고했다는 얘기를 들었다"며 "최종 결정은 전적으로 공관위에서 할 것이고, 수요일 공관위 회의에서 논의하게 될 것으로 보인다"고 부연했다.

