대구시교육청, 학생들이 만든 '영어 e-Book' 42권 발간 … 중고생 800명 참가

4년째 이어온 '영어 책쓰기 동아리展' 올해는 'e-Book 앱'으로 제작

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시교육청(교육감 강은희)은 중·고등학교 학생 영어책쓰기 동아리의 창의적 산출물을 e-Book(전자책)으로 발간한다고 28일 밝혔다.

지난해까지 4년째 이어온 영어책 학생 저자를 위한 '영어 책쓰기 동아리 전시회'를 올해는 코로나19로 인해 개최할 수 없게 되자 'e-Book 앱'으로 제작해 학생들의 작품을 소개하기로 했다는 게 시교육청의 설명이다.

이 앱을 통해 올 한해 중·고등학교 37개 영어 책쓰기 동아리 소속 800여명의 학생들이 참여해 만든 42권의 책을 휴대기기로 접할 수 있게 됐다. 학생들은 또래 학생 저자가 쓴 책을 손 안에서 쉽게 접할 수 있고 음성 듣기도 가능하다.

코로나19로 인해 예년에 비해 영어 책쓰기 동아리 수와 제작한 책 권수가 감소했지만, 온·오프라인 동아리 활동을 통해 학생들은 창작 영어 동화와 우리 동화 영어 번역, 포토에세이 등 다양한 주제와 형태로 상호 의사소통역량을 키우면서 언택트 책쓰기 활동을 이어가고 있다.

특히, 성광고의 G.f.K.(Gift from Korea) 동아리는 우리 전래동화를 영어로 번역해 해외 난민 어린이들에게 보내 따뜻한 마음을 전달하기도 했다.

대구시교육청은 모든 중·고등학교에 e-Book 앱을 다운로드할 수 있는 링크와 QR코드를 안내해 오프라인 전시회 때보다 더 많은 학생, 교사, 학부모가 학생 저자들의 작품을 접할 수 있도록 할 예정이다.

대구시교육청 관계자는 "올해에는 종이책 결과물을 수합해 교육청에서 일괄 전자책으로 변환했으나, 내년에는 자신이 쓴 책 내용에 따라 자유롭게 그림, 동영상, 사운드 등을 추가할 수 있는 온라인 책 만들기 활동까지 함께 할 수 있도록 영어책쓰기 온라인 메이커 스페이스 프로그램을 지원할 계획"이라고 전했다.

