화순군, 의료연계형 산림치유센터 사업…국비 25억 원 추가 확보

[화순=아시아경제 호남취재본부 김영균 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 ‘국립 화순 치유의 숲(의료연계형 산림치유센터) 조성’ 사업비 예산(국비 25억 원)을 추가 확보해 사업을 확대·추진한다고 28일 밝혔다.

앞서 군은 지난해 총 사업비 150억 원 규모의 의료연계형 산림치유센터 조성 사업을 산림청에 제안하며 의료 서비스와 연계한 산림복지 거점 공간 조성을 의욕적으로 추진해 왔다.

군의 제안에 산림청은 올해 국비 50억 원을 지원, 실시설계 등을 진행했다.

군은 그동안 시설·기자재 확충이 필요하다는 점을 강조하며 중앙부처에 사업비 100억 원을 증액해 달라고 요청해 왔다.

구충곤 군수도 산림청과 기획재정부 등 중앙부처를 수시로 방문, 의료연계형 산림치유센터 사업 확대와 국비 증액 필요성을 강조하며 국비 확보를 위해 백방으로 뛰었다.

군은 사업 규모와 예산을 확대해야 시설의 규모화·단지 조성으로 양질의 ‘산림 헬스 케어 서비스’를 제공할 수 있다고 중앙부처 관계자들을 설득했고 최근 25억 원을 추가 확보했다.

이에 따라 군은 내년까지 75억 원을 투입해 화순읍 수만리 일대에 의료연계형 산림치유센터를 조성한다.

자연 친화적인 목재를 소재로 연면적 1587㎡, 지하 1층 지상 2층 규모로 건립할 방침이다.

군은 주변의 산림치유·휴양·관광, 의료 인프라(의료관광), 문화관광 자원과 연계해 의료연계형 산림치유센터를 새로운 산림복지 거점으로 구축할 계획이다.

전국 최초의 의료연계형 산림치유센터 조성 예정지 주변에는 만연산 오감연결길, 치유 숲길, 치유의 숲 센터, 숲속 체험장과 동구리 호수공원 등 기반이 조성돼 있다.

큰 인기를 끌고 있는 만연산 일대의 산림자원, 치유 프로그램과 연계하면 동반 상승효과가 클 것으로 기대된다.

군은 최근 산림청, 전남도와 의료연계형 산림치유센터 조성 사업 추진을 위한 업무 협의회를 열고 추가 확보한 국비 25억 원의 활용 계획, 조성 방안 등을 논의했다.

구충곤 군수는 “의료연계형 산림치유센터를 성공적으로 조성, 차별성 있는 산림복지 서비스를 제공해 새로운 산림복지 모델을 만들겠다”며 “앞으로도 산림 치유·휴양·레저 기반을 확충해 관광 자원화하고 지역 경제 활성화에 이바지하겠다”고 말했다.

