◆ 4급 승진

△의회사무과장 이재욱 △안전건설국 산삼엑스포과(파견) 홍화섭 △행정국 행정과장 이현규

◆ 5급 승진

△행정국 행정과 차은탁 △경제복지국 주민행복과 김연옥 △행정국 재무과 이현우 △경제복지국 사회복지과 박혜경 △농축산과 김재영 △보건소 박미혜

◆ 6급 승진

△기획감사담당관 김수정 △혁신전략담당관 홍지호 △행정과 김태현 △재무과 우은영 △주민행복과 박지영 △환경위생과 강은경 △재무과 이기화 △주민행복과 김지혜 △안전도시과 백상재 △농산물유통과 이경자 △보건소 안상선 △보건소 장지은

