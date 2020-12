코웨이, 미국·유럽서 ‘최고의 공기청정기’ 선정

뉴욕타임즈 소비자리포트 와이어커터 선정 ‘최고의 공기청정기’

스웨덴 프리스약트(Prisjkt) 공기청정기 종합 순위 4년 연속 1위

[아시아경제 김희윤 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 미세먼지에 대한 경각심 증대로 공기청정기 시장이 연 10% 이상 급성장하는 가운데 코웨이가 미국과 유럽시장에서 최고의 공기청정기로 선정돼 주목받고 있다.

코웨이는 지난 8월 미국 주요 일간지 뉴욕타임스(NYT)의 소비자리포트 와이어커터(Wirecutter)가 선정한 최고의 공기청정기(The Best Air Purifier) 평가에서 코웨이 공기청정기가 1위, 2위에 오르며 최고의 제품으로 선정됐다고 28일 밝혔다. 특히 코웨이 공기청정기는 지난해에 이어 2년 연속 1위의 자리를 지키며 공기청정기 우수성을 입증했다.

최고의 공기청정기로 평가 받은 코웨이 마이티 (AP-1512HH)는 우수한 청정 성능과 소비자를 고려한 편의성에서 높은 평가를 받아 최고의 공기청정기로 선정됐다. 코웨이 공기청정기는 와이어커터의 자체 실험에서 30분 만에 약 12㎡의 사무실 오염도를 98.9%까지 줄이는 결과를 보였다. 아울러 소음과 편의성에서도 높은 수준을 입증했다.

코웨이 공기청정기는 유럽시장에서도 우수성을 인정받고 있다. 스웨덴 최대 가격 비교 사이트인 프리스약트의 공기청정기 종합 순위에서 코웨이 공기청정기는 4년(2016~2019) 연속 1위를 기록했다.

업계에서는 코웨이 공기청정기의 세계시장 선전 비결은 소비자 사용 환경에 대한 철저한 분석과 이에 맞춘 연구개발이라고 평가한다. 코웨이는 소비자의 실제 생활 속 다양한 장소를 찾아 공기질을 분석하는 'IAQ(Indiir Air Quality) 필드 테스트'를 진행하고 있다. IAQ 필드테스트를 통해 얻어진 결과는 공기청정기 제품 성능을 높이고 기능성 필터를 개발하는 성과로 이어지고 있다고 코웨이 측은 설명했다.

코웨이에 따르면 2014년부터 고객의 집에 설치된 공기청정기를 대상으로 실내 공기 질 측정과 분석 등을 통해 빅데이터를 축적하고 있다. 약 1960억건에 달하는 공기 질 빅데이터를 분석해 체계적인 컨설팅을 진행한다. 집안 구조에 따른 공기 청정 효율을 분석해 가장 적합한 제품을 추천해 주는 '공기주치의 서비스'는 소비자들로부터 큰 인기를 얻고 있다.

코웨이 관계자는 "코웨이 공기청정기가 국내뿐 아니라 해외시장에서도 제품력을 인정받아 코웨이의 위상을 높여 나가고 있다"며 "혁신적인 기술과 소비자에 대한 이해를 기반으로 공기청정기 세계 시장을 주도해 나갈 것"이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr