인천 감염병 전담 병원 2곳 더 늘려…164개 병상 추가 확보

감염병 전담 요양병원도 2곳 지정 추진

[아시아경제 박혜숙 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 증가로 병상 배정 대기시간이 길어지고 있는 가운데, 인천시가 감염병 전담 병상을 대폭 확충했다.

시는 인천적십자병원과 인천백병원을 감염병 전담 병원으로 지정해 164개 병상을 추가로 확보했다고 27일 밝혔다.

인천적십자병원은 음압설비 등의 공사를 마친 뒤 62병상을 확보해 지난 25일부터 코로나19 확진자 입원치료를 시작했다. 인천백병원도 음압설비와 장비, 인력 등을 모두 갖추고 오는 29일부터 102병상을 운영할 예정이다.

이로써 인천에는 감염병 전담 병상이 기존 273개에서 437개로 늘어나 병상 대기 확진자가 줄어들 것으로 예상된다.

전담 병상 외에 입소정원 300명 규모의 하나글로벌연수원 생활치료센터도 지난 23일부터 추가 운영에 들어갔다

시는 또 요양원과 요양병원 내 집단감염 발생으로 대기 중인 고령·치매 환자들이 추가 감염되거나 사망사고가 발생하지 않도록 하기 위해 감염병 전담 요양병원 지정도 추진하고 있다.

현재 병원 2곳을 대상으로 보건당국과 협의 중에 있어, 감염병 전담 요양병원이 지정되면 신속한 확진자 이송으로 추가 감염을 차단하는데 상당한 효과를 거둘 것으로 기대된다.

한편 병상이 늘어남에 따라 코로나19 현장 지원을 위한 의료 인력 모집에는 현재까지 70여명의 간호 인력이 참여 접수를 한 것으로 파악됐다.

시는 이들 의료 인력을 대상으로 실제 참여 의사와 관련 자격증 소지 여부를 확인한 뒤 최종 선발자를 뽑아 전담 병원·생활치료센터·선별진료소 등에 투입할 계획이다.

인천시 관계자는 "많은 병원이 코로나19 전담 병원 지정을 지원해 해당 병원들과 병상 설치 규모 등을 논의하고 있다"고 밝혔다.

