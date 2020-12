"인도, 영국 이어 아스트라제네카 백신 승인할 듯"

[아시아경제 조현의 기자] 인도 정부가 영국에 이어 아스트라제네카와 옥스퍼드대가 공동 개발한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신의 긴급 사용을 승인할 계획이다.

인도 보건당국 관계자는 "영국 의약품 규제당국이 아스트라제네카 백신을 승인하자마자 인도중앙의약품표준관리국(CDSCO)의 전문가위원회 회의를 열고 이 백신의 안전성과 면역원성 관련 데이터를 철저히 검토할 것"이라고 밝혔다고 PTI통신 등 인도 언론이 27일 보도했다.

이 관계자는 이에 따라 아스트라제네카 백신이 인도에서 긴급 사용 승인을 받고 배포될 것으로 보인다고 덧붙였다.

지금까지 아스트라제네카 백신의 긴급 사용을 승인한 나라는 없다.

영국 일간지텔레그래프는 이르면 27일 영국에서 첫 승인이 떨어질 수 있다고 26일 보도했다. 현재 인도에서는 6개 백신이 임상시험 중이고, 다른 3개 백신이 임상시험을 준비 중인 것으로 알려졌다.

이 가운데 아스트라제네카 백신의 임상 시험을 진행하고 있는 세룸 인스티튜트(SII)를 비롯해 현지 제약사 바라트 바이오테크, 미국 제약사 화이자 등 세 업체가 인도 당국에 백신 긴급 사용을 신청한 상태다.

PTI통신은 바라트 바이오테크와 화이자의 백신에 대한 긴급 사용 승인은 조금 더 시간이 걸릴 예정이라고 내다봤다. 특히 화이자는 인도 당국을 대상으로 사용 승인 관련 프레젠테이션도 진행하지 않은 상태인 것으로 알려졌다.

인도는 백신 긴급사용 승인이 떨어지면 내달부터 약 3억명을 상대로 우선 접종을 시작할 방침이다. 1000만 명의 의료ㆍ보건 부문 종사자가 최우선 접종 대상이며 이후 경찰, 군인, 지자체 직원 등 2000만 명과 50대 이상 연령층ㆍ50대 이하 합병증 환자 등으로 접종을 확대해 나갈 계획이다.

SII는 긴급 승인에 대비해 이미 5000만회 접종분 생산을 마쳤다. SII는 내년 7월까지 4억회분의 코로나19 백신을 생산할 계획이다.

